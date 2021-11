Guilherme de Pádua exclui perfil de redes sociais após anúncio de documentário sobre seu crime

Guilherme de Pádua, 52, atualmente pastor em Belo Horizonte (MG), deixou de mostrar a vida abertamente no Instagram. Desde o anúncio de um documentário sobre a atriz Daniella Perez, morta aos 22 anos, ele deletou o perfil com 40 mil seguidores e criou outro, privado. As informações são do Jornal Extra.

Em 28 de dezembro de 1992, Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua e a mulher, Paula Thomaz, após sofrer 18 golpes com um objeto perfurante que atingiram pulmão, coração e pescoço.

Legenda: Cena de novela "De Corpo e Alma" Foto: Reprodução/TV Globo

Os dois atuavam com um casal em "De Corpo e Alma", novela que foi ao ar entre agosto de 1992 e março de 1993. O ator Guilherme de Pádua interpretava Ubirajara Rodrigues, o Bira, que apaixonava-se por Yasmin, vivida por Daniella Perez.



Conforme testemunhas, o ex-ator a matou por achar que seu personagem estava perdendo destaque na novela. Em 25 de janeiro de 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a cumprir 19 anos de prisão pelo assassinato de Daniella Perez, filha da autora Glória Perez. Ele deixou a prisão em 1999, após cumprir seis anos, nove meses e vinte dias da pena em regime fechado.

Canal de vídeos

Ainda segundo o portal carioca, Guilherme de Pádua também deixou de atualizar o próprio canal no YouTube. Ela postava conteúdo sobre conversão. Em uma das publicações, ele fala sobre o casamento com a maquiadora Juliana Lacerda.

No antigo perfil na rede social, Guilherme chegou a posar como garoto-propaganda de uma clínica de estética, onde ele e a mulher fizeram tratamento de graça em troca de divulgação.