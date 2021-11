Neymar e Mariana Rios são vistos aos beijos em bar de São Paulo

O jogador Neymar foi visto aos beijos com a atriz Mariana Rios. Os dois teriam ficado juntos na última sexta-feira (12), após a vitória do Brasil contra a Colômbia. As informações do portal Metrópoles.

O encontro entre o jogador e a atriz aconteceu no bar Santo Cupido, em São Paulo. Ainda segundo o portal, Neymar mandou um buquê gigante de rosas-vermelhas para Mariana Rios. A atriz chegou a postar imagens, mas sem dizer de quem recebeu o presente.

Neymar aproveitou o fim de semana para fazer festas. De sexta para sábado, ele realizou outro evento em mansão no bairro de Alphaville, com celulares confiscados na entrada.

A cantora Pocah, o sertanejo Rodolffo, Kevinho e os jogadores Vinícius Junior e Lucas Paquetá estavam entre os convidados.