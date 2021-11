Vitão revela que conversou com Whindersson Nunes após assumir namoro com Luísa Sonza

O cantor Vitão revelou, em entrevista nesta terça-feira (16), que teria conversado com Whindersson Nunes logo após o início do namoro com Luísa Sonza. O relacionamento entre os dois começou em setembro de 2020, cinco meses após o fim do casamento da cantora com o humorista.

"A gente já colou umas vezes juntos, mas nunca foi nada muito próximo. Ele é maravilhoso, acho ele f*da, sempre fui fã, desde pivetão. Mas a gente nunca criou um vínculo forte de amizade", explicou a voz de 'Flores' a Camila Loures e Virgínia Fonseca, no PodCats. Veja a partir dos 34m40s:

Segundo Vitão, a conversa foi tranquila e nenhuma briga teria ocorrido. "Trocamos uma ideia suave, nada demais. Até porque nunca aconteceu nada entre a gente. Criaram vários bagulhos", pontuou.

Ainda assim, Camila citou que uma tensão entre Vitão e Whindersson parecia bastante real, já que muitos rumores sobre a origem do namoro com Sonza foram divulgados.

"Acho que faz parte da vida. Se um dia você terminar com seu namorado e ver ele com outra depois, sempre vai ser doloroso. Ninguém gosta, mas entre a gente não aconteceu nada. Ele estava suave, eu estava suave", rebateu o artista.