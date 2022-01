'Eu conheci a escuridão', diz Tiago Leifert sobre câncer de filha

O apresentador Tiago Leifert e a esposa Daiana Garbin deram entrevista exclusiva ao Fantástico sobre o diagnóstico de câncer raro da filha da Lua, de 1 ano e 3 meses. Ele detalhou os primeiros momentos da descoberta, feita na éspera da gravação da segunda fase do The Voice Brasil.

Leifert, que saiu da Globo no fim do ano passado, inclusive por conta também da doença da pequena, contou que não conseguia trabalhar e nem pensar em nada.

O jornalista disse que os momentos tem sido difíceis: "Eu não sou uma pessoa triste, vocês me conhecem. Sou alegre, animado, mas naqueles dias conheci a escuridão".

"Eu descobri na véspera da gravação da segunda fase. E eu ia embarcar com a Lua e Daiana no dia seguinte pra gente ir gravar e eu falei pro meu chefe, o Boninho: 'deu um problema aqui'. Contei na mesma hora e ele falou 'pelo amor de Deus, fica aí que vou dar um jeito aqui'... Eu não tenho a menor condição de fazer nada", comentou Leifert.

"Eu tinha ido para o Rio para gravar 10 dias do The Voice Brasil. Quando voltei, morrendo de saudades, peguei ela no berço para brincar e vi que ela não olhou no meu olho, olhou meio de lado. Ela estava olhando para mim, mas olhando meio para lá... E falei: 'Dai, ela não olhou no meu olho.' Ela gelou", explicou.