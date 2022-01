Câncer da filha motivou saída de Tiago Leifert da Globo; saiba detalhes

O apresentador Tiago Leifert decidiu antecipar sua saída da TV Globo após a filha, Lua, ser diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro no olho, em outubro do ano passado.

O anúncio de Tiago sobre a saída da emissora surpreendeu o público na época, pois o jornalista estava no auge da carreira, comandando programas de grande audiência, o Big Brother e o The Voice Brasil, além da rápida passagem pelo "Domingão do Faustão" após saída de Fausto Silva.

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (29), Tiago revelou que deixou a emissora para cuidar da saúde da filha, dizendo que esse foi o motivo que o fez deixar a apresentação do "The Voice "Brasil" antes mesmo de o programa acabar, passando o comando para André Marques.

Legenda: Lua foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro no olho. Foto: Reprodução/Instagram

Segundo informações do portal Uol, o apresentador planejava seguir na emissora até dezembro. Porém, em outubro, logo que a filha iniciava as sessões de quimioterapia, ele decidiu que seria o momento de estar mais próximo da família e antecipou sua saída da Globo.

Assim como Tiago Leifert, sua esposa, Daiana Garbin, também cancelou compromissos profissionais para estar com a filha. Mais ativa que o apresentador nas redes sociais, Daiana tomou cuidado para não transparecer para seus seguidores todo o momento difícil enfrentado pela família.