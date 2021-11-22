Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Tom Trajano Sou um humano comprometido em assumir minha humanidade, luz e sombra, aqui e agora, em todas as dimensões do Ser. E psicoterapeuta. Escreve aos sábados.

Opinião

Por que tanto ódio na internet?

Somos amor, mas podemos em algum momento, em determinadas circunstâncias, mostrarmo-nos como capazes de odiar, de ferir alguém de alguma forma

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 22 de Novembro de 2021
Mindfulness

Opinião

Mindfulness, um poderoso aliado na luta contra o estresse do dia a dia

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 15 de Novembro de 2021

Opinião

Como lidar com a dor da perda de Marília Mendonça

Quando ocorre a morte inesperada de uma figura tão querida e admirada nacionalmente, a coletividade entra em choque pela surpresa

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 08 de Novembro de 2021

Opinião

Ainda sobre o outubro rosa

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 31 de Outubro de 2021

Opinião

O absurdo de envelhecer ter se tornado doença para a OMS

Essa distorção tem como objetivo institucionalizar a doença e, consequentemente suas “drogas curativas”

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 25 de Outubro de 2021
pessoa queimando papel com a frase good vibes only

Opinião

O quanto estamos dispostos a entender a depressão em tempos de urgência e busca por excelência?

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 18 de Outubro de 2021
Pessoa negra segurando celular com as duas mãos. Na tela, está aberto o aplicativo de mensagens WhatsApp

Opinião

Quando o WhatsApp caiu: quem manda em quem?

Precisamos de educação para o bom uso da internet e dos aparelhos

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 10 de Outubro de 2021

Opinião

Sociedade do desempenho cobra performance de excelência à custa da própria vida

A sociedade espera, cobra, e pune a “quem não acompanha o ritmo e entrega o esperado”. Mas, a maior cobrança é do indivíduo consigo mesmo

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 03 de Outubro de 2021

Opinião

Dicas para alcançar a paz interior

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 25 de Setembro de 2021

Opinião

Como lidar com o medo de voltar a ter vida social?

Pandemia de Covid-19 nos deixa impactados

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 18 de Setembro de 2021
Tiago Leifert sentado no sofá do BBB 21

Opinião

O que a saída de Tiago Leifert nos ensina sobre ciclos

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 11 de Setembro de 2021
relógio

Opinião

Procrastinação, “deixar para depois”: é hora de acabar com esse mau hábito

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 06 de Setembro de 2021
Belo e Gracyanne Barbosa

Opinião

A “falta de romantismo” de Belo e Gracyanne e a reciprocidade no relacionamento

Chama a atenção como é fácil julgar os outros. Dizer o que é certo e o que não é

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 28 de Agosto de 2021
Boneco de papel com coração partido

Opinião

Por que as pessoas sofrem ao ver o sofrimento dos outros?

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 23 de Agosto de 2021
Pessoa triste

Opinião

Quando falta conexão consigo, álcool, compras e maus relacionamentos viram escape

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 14 de Agosto de 2021
Ampulheta de tempo

Opinião

Ainda sobre a necessidade de desacelerar

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 07 de Agosto de 2021
Simone Biles de máscara e mochila nas Olimpíadas

Opinião

Como Simone Biles, você desistiria de algo para respeitar seus limites?

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 31 de Julho de 2021
Coração sendo queimado

Opinião

Do amor à decepção: como identificar um relacionamento tóxico

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 24 de Julho de 2021
Solidão, mulher sozinha

Opinião

Solidão, temida ou incompreendida?

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 17 de Julho de 2021

Opinião

A capacidade de resistir e reinventar-se

Foto frontal Tom Trajano
Tom Trajano 10 de Julho de 2021
1 2 3