Tiago Leifert não retornará mais ao 'The Voice Brasil' por motivos pessoais, anuncia Globo

O apresentador Tiago Leifert não volta mais ao comando do "The Voice Brasil", de onde se afastou no começo do mês. Comunicado da Globo divulgado nesta quarta-feira (20) diz que a decisão é por "motivos pessoais".

Leifert aparecerá no reality musical apenas na fase de "Audições às Cegas", já gravada. Depois que se afastou, ele foi substituído por André Marques, que, desse modo, permanecerá até o fim do programa. As informações são do portal Uol.

"Tiago Leifert apresentará apenas a fase 'Audições às cegas' do The Voice. As fases seguintes da atual temporada serão comandadas por André Marques, ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló, com Jeniffer Nascimento na cobertura de bastidores", diz comunicado da Globo.

Saída da Globo

De saída marcada da Globo, Leifert estava previsto para apresentar o "The Voice" até dezembro deste ano, em sua última atuação na emissora.

O fim da era Tiago Leifert no canal global — e na apresentação do Big Brother Brasil (BBB) — foi anunciado em setembro.

Em comunicado, a emissora informou que "o apresentador amadureceu a vontade, que já havia manifestado no ano passado, de parar e preferiu não renovar seu contrato com a empresa".

“A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse Leifert em texto divulgado pela Globo.