Tiago Leifert se afasta de gravações do 'The Voice' e é substituído por André Marques

O apresentador Tiago Leifert se afastou das gravações do programa 'The Voice', da Rede Globo, e foi substituído por André Marques, segundo informou a coluna 'O Melhor da TV', do jornal Metrópoles.

A atração, que estreia ainda este mês, está nas gravações da fase 'Tira-Teima'. Segundo a Globo, que se pronunciou em nota, "por motivos pessoais, Tiago Leifert não pode gravar o The Voice Brasil na semana passada. Com isso, André Marques assumiu a gravação da fase Tira-Teima".

Entretanto, André teria dito durante a apresentação que estava substituindo Leifert por tempo indeterminado, sem sequer saber se o jornalista voltaria ao palco do programa. A informação em questão foi dada por Alessandro Lobianco, durante o programa 'A Tarde é Sua'.

Após o anúncio da saída de Tiago Leifert da emissora, o The Voice Brasil foi anunciado como o último compromisso do apresentador nas telinhas este ano.

Saída da Globo

A TV Globo já anunciou que Tiago Leifert deixará a emissora em dezembro. Em comunicado, a emissora informou que "o apresentador amadureceu a vontade, que já havia manifestado no ano passado, de parar e preferiu não renovar seu contrato com a empresa".

"A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Aliás, faz 20 anos que saí de casa para estudar nos EUA com a missão de um dia trabalhar na Globo. Eu consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas", disse Leifert ao falar da saída.