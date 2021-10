Tiago Leifert nega que apresentará o BBB 22

O apresentador Tiago Leifert negou que comandará o Big Brother Brasil (BBB) 22. A informação é do portal Notícias da TV.

Mais cedo, nesta sexta-feira (1º), circulou nas redes sociais boato de que Leifert voltaria a apresentar o reality show no próximo ano. Porém, o apresentador mantém a decisão de sair da TV Globo após a gravação da próxima edição de "The Voice Brasil".

“Chance zero. Abaixo de zero”, declarou Leifert ao Notícias da TV, garantindo que segue com o plano de curtir a família por um tempo após deixar a emissora.

Ao portal de entretenimento, a Globo também afirmou que o boato, iniciado numa coluna de Cultura do jornal Estadão, “não procede” e que o novo apresentador do BBB deve ser anunciado “oportunamente”.

Especulações

O boato reacendeu nas redes sociais as especulações sobre quem passará a comandar o BBB. Após a correção da informação, o jornal Estadão voltou a mencionar Tadeu Schmidt como sucessor de Leifert à frente do programa.

O ator e humorista Rafael Portugal, que comanda um quadro no reality show, brincou com a situação e, em sua conta no Twitter, escreveu: “Galera já conversei com o Titi. Eu faço o BBB e ele vai pro CAT! Abraços.”.