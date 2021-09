Com o anúncio da saída de Tiago Leifert da TV Globo, muitos começaram a especular sobre quem será o próximo apresentador do Big Brother Brasil (BBB). Leifert apresentou cinco edições do programa - uma garantiu o recorde mundial de votação popular em um reality show. Atualmente, está no ar no 'The Voice Brasil'.

O Diário do Nordeste escolheu oito nomes e quer saber: quem você deseja ver comandando "a casa mais vigiada do Brasil"? Vote!