Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin enfrenta câncer nos olhos; pais alertam para cuidados

O apresentador Tiago Leifert e sua mulher, Daiana Garbin, anunciaram que Lua, filha do casal, está com um tipo raro de câncer nos olhos, o retinoblastoma, tumor maligno originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão. Geralmente ocorre antes dos 5 anos de idade.

Em postagem nas redes sociais neste sábado (29), o casal contou que Lua enfrenta a doença desde outubro ano passado.

"É muito dificil descobrir esse câncer, a criança não consegue explicar que nao está enxergando. Tivemos sorte de descobrir, nunca imaginamos que isso pudesse acontecer, até que Tiago reparou um movimento estranho e irregular no olhinho da Lua", revelou Daiana.

Confira depoimento do casal

A esposa de Tiago Leifert conta que, embora ainda não tivesse reparado, depois também percebeu um reflexo branco nos dois olhos da filha. O casal resolver levar Lua ao oftalmologista, quando a doença foi diagnosticada, há 4 meses.