Rodrigo Mussi recebeu ajuda nas seletivas do BBB 22 de ex-participante com quem teve affair

Rodrigo Mussi, 9º participante confirmado do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), já teve um affair com a ex-sister Anamara, que o ajudou durante o processo das seletivas do programa. Em entrevista para o portal do UOL, Splash, a ex-BBB participante das edições 10 e 13 contou que o novo integrante da "Pipoca" confiou nela para falar sobre sua inscrição.

"O 'BBB' pede sigilo absoluto durante a seleção, e o Rodrigo confiou em mim para contar sobre o processo. Ele me ligava, ficava preocupado, e queria saber sobre tudo. Aconselhei o máximo que pude, mas disse que o principal era que ele confiasse em seu potencial e no coração bondoso que tem. E, claro, nesses olhos maravilhosos e fofos".

Além dos conselhos, Anamara revelou que o conheceu em uma festa há quatro anos, em 2018, chegando a trocar beijos duas vezes. No entando, não chegaram a ter um relacionamento, permanecendo amigos.

"Ficamos no Réveillon de 2018 para 2019 e depois no Réveillon do ano seguinte. Só na festa. Depois viramos amigos a ponto de trocarmos conselhos sobre vida amorosa". detalhou para o Portal UOL.

"Hétero top"

Após declarar que não se encaixa no estilo "hétero top", Rodrigo foi alvo de piadas nas redes sociais. Para Anamara, ""O hétero top tem alguns comentários e piadas que o Rodrigo de fato não faz. Ele não é hétero top", disse ao Portal UOL.

Anamara Ex-BBB "O que de fato acontece é que ele impacta pela beleza. É muito bonito, mas tem também um coração grandioso, tão bonito quanto a beleza externa. É um menino doce e dedicado a tudo que faz".

A ex-BBB ainda acrescentou que não se considera "madrinha" de Rodrigo, mas uma "amiga conselheira". "É natural que a pessoa que tenha contato com alguém que já participou queira informações, né? Tentei tranquilizá-lo, mas enfatizei que o principal é mentalizar positivo e acreditar em seu potencial".

Crush na Anitta

O BBB 22 começou na última segunda-feira (17) e novas informações sobre os participantes começaram a surgir. No caso do gerente comercial de São José dos Campos, São Paulo, de 36 anos, foi foco da revelação de Anitta. A cantora comentou que descobriu uma DM (mensagem direta) antiga de Rodrigo em que ele se declarava para ela.

O administrador do perfil Rodrigo não deixou barato e interagiu com a cantora: “Da série.... Um crush para Anitta. Eu shippo e vocês?”, escreveu o adm.