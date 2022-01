Administrador de perfil de Rodrigo do BBB 22 shippa brother com Anitta e ela responde: 'Que delícia'

Mal desembarcou em Miami (EUA) após passagem pelo Brasil para participar do programa Domingão, na Rede Globo, Anitta usou as redes sociais para dizer que estava “apaixonada”, pelo brother Rodrigo Mussi. “Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... não seja hetero top bolmínion machista, amém. Te aguardo na porta do projac”, declarou.

O tweet da Garota do Rio já tinha, até as 14h10min desta terça-feira (18), mais de 100 mil curtidas.

Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... nao seja hetero top bolminion machista, amém. Te aguardo na porta do projac — Anitta (@Anitta) January 18, 2022

A cantora também revelou ter encontrado uma DM (mensagem direta) antiga do gerente de contas em que ele se declarava para ela. O administrador do perfil Rodrigo não barato e interagiu com a cantora: “Da série.... Um crush para Anitta. Eu shippo e vocês?”, escreveu o adm.

Da série.... Um crush para Anitta 🙈 Eu shippo e vocês? https://t.co/pwjSnvSgEp — Rodrigo Mussi 🥷 (@oficialmussi) January 18, 2022

Anitta respondeu em 14 minutos após a interação: “Que delícia, adm… conta aí, ele é bolsomínio?”, questiona a cantora e ainda fez uma mea culpa: “Se for arrependido já vale”.