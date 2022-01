Rodrigo é o 9ª participante confirmado do BBB 22; conheça

Rodrigo é o 9ª participante confirmado do BBB 22. Ele tem 36 anos é natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Formado em Administração, trabalha como gerente comercial.

Aos 18 anos foi morar sozinho e já viveu na Austrália. Ficou no exterior por três anos e trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol pela universidade onde cursou pós-graduação em Marketing.

Em 2017, voltou para o Brasil para começar do zero. Entrou para a indústria farmacêutica, e como se destacou, foi chamado para ser gerente multinacional. Orgulha-se de sua história de vida e de ter conquistado tudo sozinho. “Eu acordo todos os dias para dar certo, não tenho opção de dar errado”.



Solteiro e sem filhos, diz estar na melhor fase da vida. Conta que gosta de balada, farra e pegação. Ama sua liberdade; conhece mais de 33 países. “Não sou uma pessoa passiva. As pessoas aqui fora me amam ou me odeiam. Nunca passei batido nessa vida”, observa.

Organizado e metódico, a convivência no BBB pode pesar para Rodrigo em função de suas manias: tem dificuldade em dormir com barulhos e acorda de mau humor quando não tem uma noite de sono tranquila. Além disso, incomoda-se com a falta de organização.



Rodrigo vê o 'Big Brother Brasil' como seu maior desafio. No reality, diz que pretende enfrentar seus medos. Estrategista, gosta de se destacar em tudo que faz e é alimentado pela disputa. "Sou inteligente, falo bem, estudo e leio as pessoas. Sem competição a minha vida não anda”, destaca.