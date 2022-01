BBB 22: veja lista de participantes confirmados

A expectativa para a revelação dos participantes do BBB 22 chegou ao fim nesta sexta-feira (14), em meio à revelação dos integrantes durante a programação da Rede Globo. Entre nomes famosos, inclusos no grupo Camarote, e anônimos, do Pipoca, o anúncio já deu o 'start' na nova temporada do programa e acendeu o sinal para a formação das primeiras torcidas.

Confira a lista dos participantes confirmados:

Laís Rodrigues, 30 anos - Pipoca

Laís Rodrigues é médica e tem 30 anos, trabalha como plantonista em um hospital e diz que a pandemia foi o período mais difícil de sua vida. Primeira a ser anunciada na nova edição, a moça é natural de Crixás, em Goiás, e explica que teve uma infância típica de interior, brincando na roça, subindo em árvores. Por conta disso, é apaixonada por animais e já adotou toda espécie de bichos.

A jovem disse que deseja o prêmio do BBB 22 para investir na carreira, comprar uma fazenda e ajudar os animais de rua. “Quero atingir o crescimento pessoal e profissional. Por onde passo deixo uma marca muito grande. Vou entrar para sair com R$ 1,5 milhão na conta”, revelou durante a apresentação do programa.

Luciano Estevan, 28 anos - Pipoca

Luciano é de Florianópolis, em Santa Catarina, tem 28 anos e é ator e bailarino. Segundo ele, na infância passada na periferia de sua cidade teve contato com cultura do hip hop, mas ingressou na aula de balé clássico.

Cursou atuação e começou a trabalhar como modelo. Atualmente interpreta o personagem Lipe no canal de YouTube “Gato Galactico”. Conta que sua veia artística sempre foi muito incentivada pela mãe, que o criou sozinha, e que adora ser o centro das atenções.

Luciano acredita que o BBB é uma grande oportunidade de atingir uma das suas ambições: "Ser rico e famoso a ponto de não conseguir andar em um shopping", brincou durante a exibição do vídeo de anúncio.

Jessilane, 26 anos - Pipoca

Jessilane tem 26 anos, é natural da Bahia, mora em Valparaíso de Goiás, em Goiás, e é professora de Biologia. Apesar do primeiro trabalho de carteira assinada ter sido aos 14 anos, nunca deixou de lado os estudos. Já formada, aprendeu Libras para poder lecionar para alunos surdos e, atualmente, é pós-graduada na linguagem de sinais e estuda para ser intérprete.

Para completar a renda, dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza. Brincalhona, ela afirma que espera viver várias coisas dentro do programa. "Quero tudo, menos sair do programa como planta", reitera.

Eliezer, 31 anos - Pipoca

Com 31 anos, Eliezer é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Apesar de ser Dsigner de formação, há dez anos é sócio de uma agência de Marketing e Branding.

Começou a trabalhar auxiliando o pai em uma lanchonete, aos 14 anos, e conseguiu atingir independência financeira aos 18 anos. Logo depois dessa experiência, ele conseguiu um estágio em uma revista pela qual passou por todas as áreas, incluindo diagramação e edição de fotos.

Já após o fim da faculdade, buscando o sonho de publicar um artigo internacional, foi para a Europa pela primeira vez e, nessa época, descobriu que amava viajar.

Eslovênia, 25 anos - Pipoca

Eslovênia tem 25 anos, é nascida em João Pessoa, na Paraíba, mas mora atualmente em Caruaru, Pernambuco. O nome, claro, veio de uma inspiração. Segundo ela, o pai se inspirou na divisão da Iugoslávia ao escolher seu nome.

Conhecida como Duda em casa, ela é estudante de Marketing e atualmente trabalha com influenciadora digital. Eslovênia mora com os pais e é muito grata pela educação que recebeu. Já foi Miss Pernambuco em 2018 e passou a vislumbrar uma nova carreira, voltada para a internet. No mesmo ano, participou do Miss Brasil e ganhou o título de melhor oratória do concurso.

Lucas, 31 anos - Pipoca

Lucas tem 31 anos, nasceu em Serra, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Vila Velha. Formou-se em engenharia por causa de seu pai, mas atualmente estuda Medicina e diz que pretende seguir na área de nutrologia.

Filho único, ele confessa ser mimado, mas não se acha egoísta. Gosta de esporte e acorda cedo: “Quero envelhecer com qualidade de vida”, afirma. Diz ser um cara que se apaixona fácil, mas que não pretende se envolver com alguém agora.

Na internet, ele comenta que começou a produzir vídeos para as redes sociais e acabou fazendo sucesso na internet. Realizou intercâmbio em Malta e hoje estuda em tempo integral; a mãe o ajuda financeiramente. “Os melhores momentos da minha vida são quando eu estou competindo”, revelou em uma das frases mais importantes do anúncio.

Novidades do BBB22

Em 2022, a nova edição do BBB ganha apresentação do jornalista Tadeu Schmidt. Ele deixou o programa 'Fantástico', apresentado aos domingos, em outubro do ano passado. No Instagram, o jornalista também chegou a revelar momentos de reuniões com Boninho e visitas à nova casa do reality.

Quem também entrou na lista de apresentadores do programa foi a ex-BBB Rafa Kallimann. Ela se junta a Ana Clara e Rhudson Victor no "#RedeBBB".

Na casa, uma grande novidade é a introdução de um botão de desistência. Os participantes vão poder deixar o BBB 22 a qualquer momento

Além disso, os fãs do reality vão poder ainda conferir quatro programas semanais na TV e internet sobre o BBB 22: "Bate-Papo BBB", "Fora da Casa", "Parada BBB" e "BBB Tá On".