Primeiras imagens da casa do BBB 22 são reveladas; veja vídeo

As primeras imagens da casa do BBB 22 foram mostradas por Boninho, diretor da Rede Globo e um dos responsáveis pelo programa, nesta quinta-feira (13). Nas redes sociais, ele compartilhou o "spoiler" para aumentar a expectativa para a estreia do reality, que ocorre na próxima segunda (17).

Nas imagens, é possível ver parte da decoração colorida da casa, que foi inspirada nas décadas de 1970, 1980 e 1990. Na piscina, espaço onde os brothers interagem nos dias de confinamento, as cores laranja, azul e rosa devem predominar.

Ainda assim, Boninho fez segredo e não revelou todos os detalhes do espaço novo da 22ª edição do programa.

Lista de participantes

Os nomes dos participantes da nova edição do BBB devem ser revelados nesta sexta-feira (14), no chamado 'Big Day'. As informações devem ser espaçadas durante a programação da Rede Globo.

Até a estreia oficial, que ocorrerá na segunda-feira (17), todos os brothers, tanto do Camarote como da Pipoca, já devem sem conhecidos do público.