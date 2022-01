Tiago Abravanel é um dos BBBs com Covid-19, diz colunista

Tiago Abravanel é um dos escalados para compor o time camarote do BBB22, que estreia na próxima segunda-feira (17). A informação é do colunista Fefito, do portal BuzzFeed. Além disso, o jornalista alega que o ator é um dos três integrantes do elenco positivados para a Covid-19.

Em razão disso, segundo o portal, Tiago não foi confinado no hotel no sábado (8), como previsto. Ele esperou mais tempo e foi o último participante a entrar no pré-confinamento.

Tiago chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (12), em esquema especial de biossegurança, e monitorado por médicos.

A decisão de mantê-lo no programa após testar positivo para a doença foi tomada pela Globo na terça-feira (11), ainda conforme o BuzzFeed.

A lista oficial do elenco será divulgado pela emissora nesta sexta-feira (14), ao longo da programação. Famosos e anônimos que farão parte, respectivamente, do Camarote e Pipoca desta edição serão anunciados a partir da exibição da novela "O Cravo e a Rosa".