Tiago Leifert manda recado para Tadeu Schmidt sobre BBB 22 e diz não saber quem são confinados

Tiago Leifert, ex-apresentador do Big Brother Brasil (BBB), usou o Instagram para mandar recado ao novo anfitrião do programa — o jornalista Tadeu Schmidt. Ele ainda falou que não perguntou para os diretores do reality sobre a identidade dos confinados do BBB 22.

Em tom de brincadeira, Tiago Leifert deu bronca por atraso na divulgação de nomes e deixou mensagem para o novo apresentador do BBB. "Seu Tadeu Schmidt queria dizer que na minha gestão a gente resolvia tudo na quarta-feira, hein?".

O ex-apresentador do reality ainda disse que, mesmo tendo fontes, não sabe as identidades dos selecionados ao BBB 22.

"Não é hoje. Mudou de novo, né? Vocês sabem que eu não perguntei nada para ninguém. Não perguntei para o Boninho, nem para o Dourado, nem para ninguém da produção. Não sei quem vai entrar, não sei quem é os anônimos, não sei que é o camarote", declarou o ex-apresentador do reality.