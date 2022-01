Lista oficial de participantes do BBB22 será divulgada na sexta-feira (14)

Faltam poucos dias para o grande público finalmente descobrir quem serão os participantes do BBB22. De acordo com o Gshow, portal de notícias da TV Globo, a lista oficial dos novos confinados será divulgada ao longo da programação da emissora carioca, nesta sexta-feira (14).

Os famosos e anônimos que farão parte, respectivamente, do Camarote e Pipoca desta edição do reality serão anunciados a partir da exibição da novela "O Cravo e a Rosa".

Com dois Big Fones e apenas um chuveiro, a 22ª edição do Big Brother Brasil estreia na próxima segunda-feira, (17), reunindo brothers e sisters de várias regiões do país.