BBB 22 terá dois big fones e apenas um banheiro com chuveiro

E mais informações sobre o Big Brother Brasil (BBB) 2022 foram reveladas. A direção do programa divulgou, em matéria no site oficial do BBB 22, a existência de apenas um banheiro com chuveiro na casa. Outra dado é a continuidade de dois big fones.

O banheiro principal é o único com chuveiro no BBB 22. Com um conceito retrô, ele é composto por grandes blocos de cor, como em um cubo mágico – brinquedo dos anos 1980 e 1990.

Os tijolos de vidro também estão na decoração do local e o camarim, sucesso na edição passada, está garantido com ainda mais espaço para todo mundo se arrumar.

Para a alegria do público e desespero dos brothers, os dois big fones permanecem no jardim. As ligações trazem boas e más notícias como premiações em dinheiro ou indicar alguém ao paredão.

Quando começa o BBB 22?

Legenda: BBB 22 conta com novo apresentador, o jornalista Tadeu Schmidt Foto: TV Globo/João Cotta

O BBB 22, que costuma parar o Brasil, estreia no dia 17 de janeiro, uma segunda-feira. Neste ano, o programa começa mais cedo: o BBB 21 começou no dia 25 de janeiro.

As primeiras chamadas do BBB 22 já foram ao ar na TV Globo, marcando a estreia de Tadeu Schmidt na persona de apresentador. "O que pode ser maior que Big?", questionou a primeira aparição.