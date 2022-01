Que dia começa o BBB 22? Veja a data

Para os fãs de reality show, este mês será movimentado. O Big Brother Brasil (BBB 22), que costuma parar o Brasil, estreia no dia 17 de janeiro, uma segunda-feira. Neste ano, o programa começa mais cedo: o BBB 21 começou no dia 25 de janeiro.

As primeiras chamadas do BBB 22 já foram ao ar na TV Globo, marcando a estreia de Tadeu Schmidt na persona de apresentador. "O que pode ser maior que Big?", questionou a primeira aparição.

A TV Globo anunciou, no dia 10 de novembro de 2021, durante o "Fantástico", a saída de Tadeu Schmidt do programa dominical para apresentar o BBB 22. Atualmente, Poliana Abritta divide a apresentação do jornalístico com Maria Júlia Coutinho. Ele é o terceiro apresentador do reality.

A MINHA PRIMEIRA CHAMADA TÁ NO AR!



No maior reality do mundo, quem manda é você! 🤩 O #BBB22 estreia dia 17 de janeiro 📅 #RedeBBBB pic.twitter.com/E5coudL6Ys — Big Brother Brasil (@bbb) January 2, 2022

Quando começa o BBB 22?

O BBB 22 começa no dia 17 de janeiro (17/01), na TV Globo, após a novela "Um Lugar ao Sol".