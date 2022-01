Tadeu Schmidt revela participação de cearense no BBB 22

O apresentador Tadeu Schmidt revelou, em participação do Fantástico de domingo (9), participação de selecionadas de vários estados no Big Brother Brasil (BBB) 22. Segundo o apresentador, um dos nomes é do Ceará.

"No BBB 22 tem gente de Minas Gerais, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, entre outros estados", declarou o apresentador.

Assista:

Veja mais dicas do apresentador:

Tem professora, estudante de medicina, relações-públicas, influencer, ator;

Tem um que não aguentou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros;

Tem quem se amarre em balé clássico;

Tem outra que prefere circo;

Tem quem tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé;

Tem gente que diz que só come besteira na rua escondido da família.

Oficialmente, o programa ainda não revelou a lista completa de nomes selecionados ao reality.

Boninho passa novas dicas na manhã desta segunda-feira (10)

O diretor do BBB 22 revelou novas dicas sobre os participantes do reality, nesta segunda-feira (10). "Para começar a semana explicando ou confundindo mais", disse o "big boss" no Instagram.

Assista:

Veja dicas de Boninho:

Tem quem adora um vira-lata;

É cheio de mania... mas não é o rei;

Tem três filhas... só que não!;

Vai pedir cooler... com cachaça e cerveja;

Quem chora à toa... e já pode se preparar para regar as plantas!;

Tem gente que adora frutos-do-mar... é só não cair na xepa