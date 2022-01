Juliette pede a Boninho para retornar ao BBB e ganha resposta negativa

A vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 21, a paraibana Juliette Freire pediu ao diretor do reality para retornar ao jogo. Em bate-papo no podcast "Prazer, Renata", da jornalista Renata Ceribelli, a ex-sister disse que a resposta de Boninho foi negativa.

“Eu já aperreei Boninho, pedi para entrar, ele não quer deixar. Eu pedi, eu disse: ‘Boninho, dois dias, duas festas’, por favor’", explicou a paraibana.

Segundo Juliette, Boninho respondeu: "‘Está louca, Juliette? Eu não estou doido, não’. Eu vou puxar um mutirão. Vou dizer assim: 'deixa eu ficar uma festa só, só tomar uma cachacinha, ficar dois dias'”, revelou, em conversa com a jornalista Renata Ceribelli.

O BBB 22 começa no dia 17 de janeiro. As especulações pelos nomes que entrarão na casa começaram ainda no ano passado. Portais de notícias e colunistas já soltaram nomes da música, TV e internet.

