Lista de participantes do BBB 22 será divulgada na quinta-feira (13)

Quem ansiava por saber os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22 já tem data para matar a curiosidade. A TV Globo divulgará a lista com os nomes dos confinados no reality show na próxima quinta-feira (13). O programa estreia na próxima segunda-feira (17).

"Vamos falar de BBB 22, semana passada tentamos adivinhar a partir de spoilers quem estaria participando. O que sabemos é que quinta-feira agora vão matar nossa curiosidade, pois saberemos quem são os participantes", informou a jornalista Patrícia Poeta no programa Encontro desta segunda (10).

Legenda: Apresentadora comunicou data de divulgação da lista enquanto interagia com a plateia do programa Foto: reprodução/Globo

Ainda nesse domingo (9), o novo apresentador da atração, Tadeu Schmidt, revelou algumas dicas sobre os novos brothers e sisters no programa Fantástico. Na ocasião, ele indicou características, profissões e locais de morada dos participantes.

Já o diretor da atração, Boninho, também divulgou, nesta segunda, algumas dicas sobre os participantes da nova edição do programa. O "big boss", como é conhecido, elencou algumas características por meio de vídeo no Instagram.

