BBB 22 ganha quatro programas semanais na TV e internet; saiba onde assistir

O Big Brother Brasil (BBB) 22 promete movimentar redes sociais, televisão e também os aplicativos de streaming. A TV Globo anunciou, nesta segunda-feira (10), a transmissão de quatro programas em diferentes plataformas.

A transmissão pela TV acontece diariamente, aliado ao conteúdo na Globoplay e no portal Gshow.

Confira programação:

Bate-Papo BBB

Terças-feiras, após o programa da TV Globo. Ao vivo no Gshow e no Globoplay.

Fora da Casa

Quintas-feiras, após o programa da TV Globo. Ao vivo no Gshow e no Globoplay.



Parada BBB

Segundas, quartas e sextas-feiras, no Gshow e nos perfis oficiais do BBB no Facebook, Twitter e Youtube.



BBB Tá On

Episódios inéditos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Para ouvir no Gshow, no Globoplay ou nas plataformas de áudio.

Quando começa o BBB 22?

O BBB 22 começa no dia 17 de janeiro na TV Globo. Os fãs do reality também podem acompanhar o 24 horas pelo aplicativo Globoplay.



Após a exibição diária na TV Globo, após a novela das 21h, o programa é exibido por 45 minutos no canal fechado Multishow.