BBB 22: Globo confirma 3 casos de Covid-19 entre novos participantes do reality show

A TV Globo confirmou em comunicado na tarde desta quarta-feira (12) que três dos novos participantes do Big Brother Brasil 2022, já devidamente confinados em um hotel, testaram positivo para a Covid-19.

O programa está com estreia marcada para a próxima segunda-feira (17) e não deve contar com estes participantes logo no primeiro dia.

Segundo a emissora, eles permanecerão isolados e "quando estiverem liberados pelos médicos, se unirão aos outros participantes, de um jeito inovador e sem prejuízo das dinâmicas do jogo", diz o comunicado.

A Globo disse, ainda, que os novos 'brothers' passam bem e estão sendo acompanhados por uma equipe médica. Os casos foram descobertos na rotina de testes feitas pelo elenco e todos os participantes estão vacinados, exigência obrigatória para participação no reality.

Lista de participantes

Faltando poucos dias para o início do programa é grande a expectativa pelos nomes do elenco deste ano. Patrícia Poeta chegou a dizer no programa 'Encontro' que a revelação aconteceria na quinta-feira (13).

No entanto, a própria jornalista desmentiu a informação no programa desta quarta-feira (12), alegando ainda não haver uma data oficial para o anúncio.

"Há dois dias, eu estava conversando com a plateia e falei que quinta iria ser divulgada a lista dos participantes" iniciou, já rindo sobre o assunto.

"Eu acho que era um pouco de expectativa, ansiedade. A gente fica ali nos corredores conversando sobre isso, perguntando quem sabe, e acabei deixando escapar, mas não era oficial, viu?", reiterou a apresentadora.

No comunicado desta quarta, a Globo apenas diz que a lista será divulgada ainda esta semana, sem especificar a data.