Saiba quais foram os momentos mais tensos da história do BBB

Festas, confusão, votações acirradas e muito entretenimento. É disso que se fala quando o assunto é Big Brother Brasil, reality que estreia nova edição na próxima terça-feira (17). Confinados, os participantes do programa precisam traçar estratégias precisas para chegar ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Mas quem disse que só disso o BBB é feito? As brigas e os momentos tensos da convivência em grupo, claro, são alguns dos principais fatores a gerar a identificação do público que acompanha a rotina da "casa mais vigiada do Brasil" por cerca de três meses.

Por conta disso, montamos uma lista com alguns dos momentos mais conflituosos na casa, seja pelo embate entre os participantes ou pela intervenção direta da produção do reality show. Confira:

1. Participante quase deportado

Legenda: O cabeleireiro Sérgio estava em situação ilegal no Brasil Foto: reprodução/BBB

O cabeleireiro Sérgio Tavares estava em situação ilegal no Brasil, já que seu visto temporário de permanência no Brasil já havia expirado. O brother, que estava no confinamento do BBB 1, foi requisitado a deixar o Brasil pela Polícia Federal, mas conseguiu continuar no reality show.

Inicialmente, Sérgio, que é angolano, deveria deixar o país em até oito dias para se dirigir à França. Entretanto, a situação foi resolvida sem que ele fosse eliminado do reality por conta da questão.

2. AVC em banheira da casa

Legenda: Marielza foi atendida em meio ao confinamento e deixou a casa Foto: reprodução/BBB

Marielza, integrante do BBB 5, conseguiu a façanha de entrar para o programa por meio de uma promoção, mas saiu da casa de maneira bastante inesperada.

Cerca de 10 dias após o confinamento, a dona de casa sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na banheira de hidromassagem da casa. Por conta da mudança, ela foi substituída pela carioca Aline.

3. Expulsão por agressão

Legenda: Marcos foi expulso por agredir Emilly dentro do reality show Foto: reprodução/Instagram

O relacionamento de Marcos Harter e Emilly Araújo no BBB 17 foi visto como problemático pela audiência do programa desde o início. No entanto, o descontentamento atingiu o máximo quando o médico foi acusado de agredir a parceira em meio a uma discussão no reality show.

Na ocasião, logo após uma festa, Marcos apontou o dedo no rosto de Emilly e pressionou o braço da gaúcha. No dia seginte, ela foi chamada ao confessionário para tratar da situação, onde teria relatado dores por conta do aperto e marcas roxas pelo corpo.

Por conta disso, e após o relato de Emilly a uma advogada e um médico, Marcos foi expulso do programa, também respondendo pela agressão fora da casa.

4. Acusação de estupro

Legenda: Daniel Echaniz foi acusado de estupro, mas inocentado após investigações Foto: reprodução/BBB

A acusação de estupro feita a Daniel Echaniz ainda no BBB 12 é um dos assuntos comentados do programa até hoje. Em uma das festas do programa, ele e a sister Monique Amin começaram a movimentar o edredom de uma das camas, dando a entender a relação sexual entre os dois.

No entanto, como ressaltando por alguns espectadores, Monique não estava em condições e teria se mostrado desacordada durante o ato. Dessa forma, a hipóstese de estupro foi levantada, acarretando na expulsão do modelo.

Alvo de inquérito policial foram do confinamento, Daniel foi inocentado após a finalização das investigações.

5. Briga entre Alemão e Airton

Legenda: Alemão e Ayrton participaram de uma das principais brigas do programa Foto: reprodução/BBB

Até hoje, a briga entre Airton e Diego Alemão, vencedor do BBB 7, marca a história do programa. Na época, o embate entre os dois brothers gerou tanto momentos tensos como frases engraçadas no confinamento.

Logo após uma das festas tradicionais do programa, os demais participantes decidiram acordar Alemão no susto, já que o empresário havia deixado a comemoração antes. Em meio à ação, todos resolveram tirar a sunga do participante, deixando-o sem roupa.

Durante a discussão, Airton chegou a acusar Alemão de "falso puritanismo", gritando que o então participante do BBB andava facilmente de sunga branca pela casa.

6. Saída de Lucas do confinamento

Legenda: Lucas Penteado desisitiu do programa após desentendimento com outros brothers Foto: reprodução/BBB

No início do BBB 21, as emoções entre os brothers confinados já ficou clara. Problemas de convivência, falhas de interpretação e até mesmo conversas profundas levaram a desentendimentos pesados. Em um desses momentos, o ator Lucas Penteado virou alvo da maioria dos participantes, acusado de desestabilizar o ambiente de confinamento.

Na primeira festa, por exemplo, o artista chegou a chorar após investir na cearense Kerline, recebendo um não como resposta. A partir daí, foi criticado por vários integrantes do jogo, se afastando do restante da casa.

Momentos antes de sair, bastante alcoolizado, Lucas Penteado e Gilberto protagonizaram um dos beijos mais comentados da edição. Porém, logo depois do ato, ele foi acusado de se aproveitar de Gil para aparecer na narrativa da competição. Visivelmente fora de si, Lucas entrou no confessionário e deixou o programa, surpreendendo os espectadores nas redes sociais.

7. Informe sobre a pandemia de Covid-19

Legenda: Brothers receberam as informações sobre a pandemia de Covid-19 no mundo Foto: reprodução/BBB

No início de 2020, o surgimento do coronavírus e, consequentemente, da Covid-19 pegou o mundo inteiro de surpresa. Enquanto os primeiros casos da doença se acumulavam no Brasil, os participantes do Big Brother Brasil, confinados antes da chegada do vírus em solo brasileiro, eram os únicos que não sabiam do assunto.

Quebrando o protocolo do programa, que proíbe o vazamento de informações externas aos participantes, a própria produção optou por contar da situação. "Está todo mundo saudável. Nós aqui também do programa estamos saudáveis, vocês aí também", comunicou Tiago Leifert após explicar a situação e garantir que os familiares dos brothers estavam seguros.

Mesmo com poucos casos no país naquele momento, a revelação foi de comoção entre os participantes, assim como nas redes sociais. Logo em seguida, diversas ações foram levadas ao convívio da casa do BBB 20, como a limpeza com álcool de todos os objetos que adentravam no local.