Boninho mostra 'botão de desistência' do BBB 22; veja vídeo

O botão de desistência do Big Brother Brasil 22 foi oficialmente divulgado por Boninho, diretor da Globo. Com espaço de destaque na casa, a novidade pode ser o passaporte para fora do programa, caso seja pressionado por um dos participantes do jogo.

O vídeo da novidade foi divulgada no perfil oficial da TV Globo e de Boninho, já recebendo milhares de comentários dos espectadores do programa. Veja:

"Esse aqui é o novo botão da casa. Se o cara apertar: tchau! está eliminado", anuncia o diretor na filmagem. Até o momento, a data de estreia da nova edição do reality show está marcada para a próxima terça-feira (17).

Data da lista

Ainda na manhã desta quarta-feira (12), a apresentadora Patrícia Poeta revelou, durante o programa 'Encontro', que a data de divulgação da lista oficial dos novos participantes deve será anunciada ainda hoje.

Segundo ela, a novidade deve ser comunicada durante a programação da TV Globo, mudando a expectativa de que a lista seria anunciada na quinta (13).