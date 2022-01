BBB 22 ainda não tem data oficial para divulgar lista de participantes, diz Patrícia Poeta

A apresentadora Patrícia Poeta confirmou, na manhã desta quarta-feira (12), que a lista oficial dos participantes do BBB 22 não deve ser divulgada na quinta (13), como a própria havia anunciado no programa 'Encontro'. Segundo ela, a emissora ainda deve divulgar a data oficial até o fim do dia, ao longo da programação.

Desde o início da semana, espectadores comentam sobre os nomes dos possíveis participantes nas redes sociais. A expectativa, no entanto, ainda deve seguir, já que os nomes da lista permanecerão em segredo por mais tempo. Veja:

Patrícia Poeta falando que não era oficial que quinta saia a lista dos participantes e HOJE sai a data oficial pic.twitter.com/ygAMW06mfk — Gio. 🧑🏽‍💻#BBB22 (@GiovanneTeamBR) January 12, 2022

Sem data oficial

Durante a exibição do programa ao vivo, Patrícia explicou por qual motivo teria repassado a data errada. "Há dois dias, eu estava conversando com a plateia e falei que quinta iria ser divulgada a lista dos participantes" iniciou, já rindo sobre o assunto.

"Eu acho que era um pouco de expectativa, ansiedade. A gente fica ali nos corredores conversando sobre isso, perguntando quem sabe, e acabei deixando escapar, mas não era oficial, viu?", reiterou a apresentadora.

Reforçando, ela garantiu que nesta quarta-feira (12) a produção do programa deve pontuar em qual data os participantes serão revelados.