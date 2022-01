Boninho revela mãos de participantes do BBB 22 em vídeo

Boninho, diretor do Big Brother Brasil (BBB) 22, revelou vídeo com imagens das mãos de participantes da nova edição do reality. É possível contar oito mãos nas imagens divulgadas.

"A última chance que você tem para descobrir quem vai entrar na casa antes da gente revelar os participantes amanhã e aprendendo lendo a mão deles agora", falou Boninho em vídeo.

Assista:

O que as mãos dos participantes podem revelar? 👀 Amanhã tem o Big Day e segunda estreia o nosso #BBB22 ✨ pic.twitter.com/gNPl7mzcqR — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 13, 2022

A lista oficial com os nomes dos confinados no BBB 22 será divulgada durante a programação da TV Globo, nesta sexta-feira (14).

Atores, cantores, influenciadores digitais de várias regiões do país já foram apontados como participantes do reality.

Na quinta-feira (13), a direção do programa noticiou que três nomes confinados ao programa foram diagnosticados com Covid-19, mesmo com a série de testes da doença.