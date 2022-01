Voz do 'Poesia Acústica', Maria é a 15ª participante confirmada do BBB 22

A atriz e cantora Maria tem 21 anos e nasceu na Cida Alta, Zona Norte do Rio de Janeiro. A voz dela ficou conhecida pelo público através do projeto "Poesia Acústica", que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia particular.

Muita gente não sabe, mas o nome verdadeiro da artista é Vitória. Em carreira solo, ela tem singles que contam com milhões de visualizações nas redes sociais. As canções que compõe falam sobre empoderamento feminino, superação e relacionamentos. Ela se apresentou na última edição do Rock in Rio, em 2019.

Como atriz, Maria ganhou destaque ao interpretar Verena na novela ‘Amor de Mãe’, em 2019. Desde criança, a jovem sonhava em seguir a carreira artística. Aos 7 anos, começou a atuar no teatro e o reconhecimento como cantora veio dez anos depois. Apesar de ter interrompidos os estudos cedo, pretende retomá-los.

A cantora contou que não aproveitou muito a adolescência e, nos últimos anos de pandemia de Covid-19, também não conseguiu se divertir. Por isso, deseja recuperar o tempo perdido e se jogar nas festas do Big Brother Brasil. “Sou livre!”, destacou.

Vegetariana, Maria revelou que o que a tira do sério é o desperdício de comida. Segundo ela, a personalidade pode ajudá-la na convivência com os brothers e sisters: “Ganho só no deboche, na paciência”.



Dinheiro e visibilidade foram as principais motivações para topar o convite de integrar o Camarote do BBB22. Na competição, ela disse a estratégia será fugir do paredão para ir o mais longe possível na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.