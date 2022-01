Ator Douglas Silva é o 17º participante confirmado do BBB 22

O ator Douglas Silva está no Camarote do BBB22. Ele tem 33 anos, nasceu no Rio de Janeiro, e ficou conhecido pelo personagem Dadinho, na fase da infância, no filme “Cidade de Deus” – longa que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004.

O ator também ganhou notoriedade ao dar vida ao personagem Acerola na série ‘Cidade dos Homens’, trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional e que depois foi adaptado para o cinema.

Na TV Globo, também interpretou papéis em ‘Caminho das Índias’, ‘Amor de Mãe’ e fez parte do elenco dos programas ‘Esquenta!’ e ‘Divertics’. No cinema, esteve ainda em cartaz em “Última Parada 174”, “Malasartes e o Duelo com a Morte”, “As Melhores Coisas do Mundo”, entre outros.



Douglas diz que é “gente como a gente”. Considera-se um cara divertido, alto astral e prestativo. Criado no Complexo da Maré, por mãe e avó, conta que teve uma infância feliz apesar das dificuldades. Casado há 13 anos, ele tem duas filhas e conta que suas decisões são tomadas sempre pensando na família. Justamente por isso, aceitou o convite para participar do reality.

No BBB, situações de conflito podem tirá-lo do sério: “Prezo pela paz, detesto discutir, mas depois que entro [em uma briga], é difícil sair”, analisa ele, que diz que gosta de opinar. O ator também adianta seu principal objetivo ao entrar na casa: “Eu vou para competir, para jogar, óbvio, sem desmerecer ninguém porque não é da minha índole”.



Para Douglas, o Big Brother Brasil é, de fato, uma chance de conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão para realizar os sonhos de sua família: “Toda oportunidade que a gente tem de galgar mais um degrau e melhorar a nossa família a gente deve agarrar”.