Vyni ensina coreografia no BBB 22 de Blackpink para participantes

O cearense Vyni colocou um grupo de participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22 para dançar K-pop, nesta terça-feira (18). Fã do grupo sul-coreano feminino Blackpink, ele fez uma coreografia com cinco participantes.

A dança começou na casa. A sister Brunna iniciou uma aula de dança com uma música de Ludmilla, a canção "Favela Chegou". Em seguida, Vyni fez questão de ensinar "DDU-DU DDU-DU" do grupo feminino.

Veja a performance

avisa q ele faz mais que a empresa delas bc pic.twitter.com/aOhb6vL98d — bells 🧜🏼‍♀️ (@todebells) January 18, 2022

Participaram da coreografia, os confinados Eslovênia, Brunna, Jessilane, Luciano e Natália.

Vyni também dançou "How You Like That"

Ainda na madrugada, após a produção do programação liberar um cooler com bebidas, Vyni também dançou outro hit do grupo de K-pop — a coreografia de "'How You Like That".

Nas redes sociais, Vyni já soma 2,8 milhões de seguidores no Instagram. Além de atrair o público do Nordeste por ser representante, ele atraiu nas redes fãs do gênero K-pop e também da cantora Anitta.

BBB 22 estreou nesta segunda-feira (17)

Os integrantes do 'Pipoca', grupo que reúne os anônimos do jogo, entrou primeiro na "casa mais vigiada do Brasil". Logo após, o grupo 'Camarote' entrou em cena, porém com a ausência dos participantes Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada, que testaram positivo para Covid-19 e seguem em confinamento em hotel.

O cearense Vyni conquistou o público e rendeu boas risadas desde o vídeo da entrada na casa, que teve direito até a famosa "vaia cearense" e referência ao "Padim Ciço".

