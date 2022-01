BBB 22: Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada não entram em estreia após diagnóstico de Covid

Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar são os únicos participantes do BBB 22 que não entraram na casa do programa nesta segunda-feira (17). Durante a estreia do reality show, os três explicaram que foram diagnosticados com Covid-19 em meio aos protocolos de entrada na casa e, consequentemente, só poderão entrar oficialmente na quinta-feira (20).

Em meio à expectativa, os integrantes do 'Camarote', diferente dos participantes do grupo 'Pipoca', entraram ao vivo durante a exibição de segunda, logo após a conversa entre Tadeu Schmidt e os demais integrantes do jogo.

Legenda: Brothers confraternizaram no jardim da casa no fim da noite de segunda (17) Foto: reprodução/TV Globo

Tiago Abravanel e Brunna Gonçalves foram os primeiros a abrirem a porta da casa e se emocionaram juntos. Logo depois, Pedro Scooby, Douglas Silva, Maria, Paulo André e Naiara Azevedo completaram o time dos famosos.

Começo da disputa

Pouco antes da entrada dos famosos, um pequeno Jogo da Discórdia foi montado para os brothers, que haviam entrado há cerca de algumas horas na casa mais vigiada do Brasil. Entre as plaquinhas do jogo, alguns adjetivos foram dispostos para serem trocados entre eles.

Legenda: Antes da entrada do 'Camarote', brothers do 'Pipoca' conversaram com Tadeu Schmidt Foto: reprodução/TV Globo

Lucas, por exemplo, foi o primeiro a participar da dinâmica, entregando a placa de 'Parça' para Luciano. "A gente veio batendo um papo na academia, no almoço. Mesmo a gente tendo vivências muito diferentes, eu já aprendi muito com ele", explicou.

O cearense Vyni recebeu a placa de 'Divertido' de Natália, que justificou a alegria do brother por ter entrado no Big Brother Brasil. Em contrapartida, Vyni usou o jogo para brincar: deu a placa de 'Eu pego' para Rodrigo.