Saiba quais são os emojis dos participantes do BBB 22

É uma tradição que cada participante do BBB use um emoji para identificar as torcidas nas redes sociais. Na 22ª edição do programa os administradores dos perfis dos candidatos já divulgaram o símbolo de cada um.

O BBB 22 estreia na noite desta segunda-feira (17) na TV Globo. Essa edição é a primeira apresentada por Tadeu Schmidt, que deixou o "Fantástico", em outubro do ano passado, para assumir o lugar de Tiago Leifert.

Na sexta-feira (14), foram divulgados os 20 integrantes do Big Brother Brasil. Este ano é o terceiro seguido em que famosos se juntam aos anônimos no reality show.

Confira o emoji da cada participante

Arthur Aguiar

O ator Arthur Aguiar adotou o símbolo de brilho para a passagem pela atração.

Bárbara Heck

A modelo e relações públicas Bárbara Heck usa a imagem de um caranguejo.

Brunna Gonçalves

A dançarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves usa um unicórnio como símbolo.

Douglas Silva

O ator Douglas Silva adotou um dado, em referência ao personagem Dadinho que interpreta no filme "Cidade de Deus".

Eliezer

O designer e empresário escolheu o porco como símbolo.

Eslovênia

A estudante e modelo Eslovênia usa a bandeira do país homônimo.

Jade Picon

A influenciadora digital e empresária Jade Picon escolheu um tornado como símbolo.

Jessilane

A bióloga e professora Jessilane adotou o símbolo que representa o DNA.

Laís Rodrigues

A médica Laís elegeu uma bota como emoji.

Linn da Quebrada

A atriz e cantora Linn da Quebrada escolheu a imagem de sereia para simbolizar a torcida.

Lucas

O engenheiro e estudante de medicina Lucas escolheu o símbolo de surfista.

Luciano Estevan

O ator e bailarino adotou o leão para representar a torcida.

Maria

A atriz e cantora Maria usa a cobra como emoji oficial.

Naiara Azevedo

A cantora Naiara Azevedo adotou o símbolo do dinheiro voando, em referência ao hit "50 reais".

Natália

A modelo e designer de unhas Natália escolheu o símbolo esmalte para representar a torcida.

Paulo André

O atleta olímpico Paulo André adotou uma bandeira quadriculada, usada na linha de chegada de competições esportivas.

Pedro Scooby

O surfista profissional Pedro Scooby adotou o emoji de onda.

Rodrigo Mussi

O gerente comercial Rodrigo Mussi usa o emoji de ninja.

Tiago Abravanel

O ator e cantor Tiago Abravanel escolheu o emoji de urso de pelúcia.

Vinicius

O cearense e bacharel em Direito Vinicius usa uma lâmpada como emoji, em referência à forma que chama os fãs: "lampiões".