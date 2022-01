BBB 22 começa morno entre 'Pipocas' e 'Camarotes', mas promete ser sucesso avassalador nas redes

Formatos de televisão já consolidados são como faca de dois gumes: ao passo em que entretêm pela tradição, podem soar como batidos, nada originais. Chegando à 22ª edição, é muito o que se discute sobre o BBB, e que poderia se acomodar facilmente entre as definições da estreia desta segunda-feira (17). Meio morna, não empolgou de cara, mas já pode ser definida como sucesso nas redes sociais.

Dessa vez, a estratégia foi colocar os integrantes do 'Pipoca', grupo que reúne os anônimos do jogo, primeiro na "casa mais vigiada do Brasil". A sensação, claro, foi de estar assistindo uma das edições antigas do programa, nas quais os rostinhos mais conhecidos nem sequer eram cogitados entre os futuros participantes. Nostálgico talvez, mas um tanto quanto diferente este ano.

Pois, veja bem, o que poderia gerar expectativa para a chegada dos famosos do 'Camarote' trouxe mesmo foi a sensação de que a estreia andou a passos lentos, como se algo faltasse ao jogo naquele momento. Nada que não se possa recuperar ao longo dos próximos três meses, que fique bem claro.

Entrada do 'Camarote'

Após a explicação necessária para a ausência de Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada nesta segunda — os três diagnosticados com Covid-19 e em isolamento — os tais integrantes do 'Camarote', então, foram integrados ao elenco deste ano.

Legenda: Ainda engatando, o BBB 22 promete ser fenômeno nas redes sociais Foto: reprodução/TV Globo

Não demorou para que os comentários triplicassem nas redes sociais. Não que os nomes escolhidos chamem a atenção, empolguem ou algo do tipo. Longe disso, até — já que muitos foram alvo da negativa dos espectadores. Na verdade, o que acontece é que o formato consolidado por Boninho, ainda recente, conquistou o público de tal forma que é quase impensável imaginar o BBB diferente disso agora.

Tão inimaginável que até mesmo o Jogo da Discórdia, típico das segundas no programa, pareceu insosso. Quem ganhou, de fato, foi o Globoplay.

Ao que parece, assim como nos anos anteriores, os fins do programa na televisão devem ser de corrida certeira para o streaming.

Apesar dos pontos negativos, entretanto, o BBB 22 promete, é impossível negar. Nas redes sociais, a repercussão, que já começou antes mesmo da estreia, aparenta ser das grandes.

Assim sendo, não devem faltar motivo para que os comentários levem o público diretamente aos sofás de casa todas as noites, assim como as hashtags devem permanecer intactas na primeira colocação durante as noites até abril. É aguardar para ver.