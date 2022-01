Tiago Abravanel recebe torcida de Silvio Santos por participação no BBB 22; veja vídeo

O ator Tiago Abravanel, um dos confirmados do grupo 'Camarote' no BBB 22, recebeu um incentivo especial do avô, Silvio Santos, nesta segunda-feira (17), dia da estreia do reality. O perfil oficial do artista no Twitter publicou um vídeo de torcida do dono do SBT para o neto.

"Boa sorte, Tiago! Tomara que você ganhe!", diz Silvio nas imagens publicadas nas redes sociais.

A entrada de Tiago foi confirmada ainda na última sexta-feira (14), quando ele e outros 19 nomes foram anunciados para a nova edição do programa.

Veja o vídeo:

Emissora concorrente

No Twitter, o vídeo repercutiu entre os usuários da plataforma. Pelo menos 8,5 mil pessoas haviam curtido o vídeo até o início da noite desta segunda, enquanto outas deixaram comentários ressaltando o fato engraçado de Silvio comentar sobre o programa da emissora concorrente.

Segundo o portal UOL, o SBT deve veicular propagandas durante a programação para ressaltar a torcida por Tiago Abravanel. No entanto, a emissora não chegou a confirmar a informação.