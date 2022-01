Participantes do BBB 22 entram na casa e curtem piscina, revela Boninho

Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22 já estão na casa do reality. Boninho, diretor do programa, revelou imagens do pay-per-view em vídeo no Twitter, na tarde desta segunda-feira (17). Em publicação, os confinados aparecem em área de piscina.

Na publicação de Boninho aparece o catarinense na piscina com outros participantes. "Já estamos aqui no QG. O pessoal já entrou!", disse o diretor.

Assista:

Em vídeo ainda é possível ver o cearense Marcos Vinícius, o Vyni, conversando com a pernambucana Eslovênia em sofá da área externa casa.

Estreia nesta segunda-feira (17)

O BBB 22 estreia nesta segunda-feira (17) na TV Globo. O reality show vai ao ar às 22h15, logo após a novela "Um Lugar ao Sol".

A edição deste ano é a primeira com a apresentação de Tadeu Schmidt, que substitui Tiago Leifert. A direção-geral da atração é de Rodrigo Dourado, e a direção de núcleo é do Boninho.