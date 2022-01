BBB 22 estreia nesta segunda (17); veja horário e onde assistir

O Big Brother Brasil (BBB) 22 estreia nesta segunda-feira (17), na TV Globo. O reality show começa às 22h15 (horário de Brasília). O programa vai ao ar depois da novela "Um Lugar ao Sol".

Conforme a programação oficial da emissora carioca, o BBB 22 segue no ar até 23h29. Em seguida, entra em exibição a "Tela Quente" com o filme "Deadpool".

O BBB 22 conta com um novo apresentador em 2022. O jornalista Tadeu Schmidt é quem comanda provas e entra em contrato diariamente com os confinados.

Como assistir ao BBB 22?

Os telespectadores fãs do BBB 22 podem assistir à transmissão do reality pela TV Globo em todo território nacional pelas emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h.

Aos que desejam assistir à programação do BBB 22 em TVs por assinatura também é possível por meio de pacotes pay-per-view.

Que horas começa o BBB 22?

A estreia do programa começa às 22h15, pelo horário de Brasília, nesta segunda-feira (17).

Como funciona o BBB 22?

Desde a primeira edição, os participantes do BBB ficam confinados em uma casa por longos meses. Eles precisam enfrentar provas e os desafios da convivência, além de agradar o público, para chegar à final do reality.

No decorrer do programa, eles curtem festas com cantores nacionais e internacionais, além da possibilidade de ganhar prêmios dos patrocinadores, como carros e eletrodomésticos.

Durante o programa, semanalmente, são realizados paredões. Em sistema de voto fechado ou aberto, dependendo da dinâmica, os brothers votam em quem eles desejam que saia da casa.

O indicado pelo líder da semana e um segundo participante ou mais disputam votos do público para quem deixa o reality.

Vence o brother ou a sister que mais conseguir a empatia do público e dos demais participantes do programa.