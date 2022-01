Enquete BBB 22: Para quem vai sua torcida antes do início do programa?

Os participantes do BBB 22 foram anunciados ainda na sexta-feira (14) e a repercussão do programa nas redes sociais já começou com toda força poucos dias antes da estreia, marcada para a próxima segunda-feira (17).

Ao todo, 20 integrantes, divididos igualmente entre os grupos 'Pipoca' e 'Camarote' disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality.

No entanto, antes mesmo do início do Big Brother Brail, as torcidas iniciais dos participantes parecem ter começado a se formar. O cearense Vinicius, por exemplo, já é o brother do Pipoca mais seguido da edição, com pouco mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Quem não fica atrás é Eslovênia, que virou assunto nas redes por conta do nome inusitado, escolhido pelo pai. A jovem, que já foi Miss Pernambuco, chamou atenção pelo jeito descontraído.

Além deles, claro os nomes do Camarote levantaram discussão. Tiago Abravanel, Jade Picon, Arthur Aguiar e Naiara Azevedo foram alguns dos mais citados no Twitter, por exemplo.

Por conta disso, resolvemos montar uma enquete especial para descobrir qual o favorito, até então, entre os nosso leitores. Você já escolheu quem vai querer acompanhar na "casa mais vigiada do Brasil"? Vote na enquete: