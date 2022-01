Quarto do Líder do BBB 22 será maior e em local diferente da casa; saiba detalhes

O quarto do Líder chegará de forma completamente repaginada no BBB 22. Segundo a direção do programa, que divulgou a novidade nesta sexta-feira (14), o espaço sai da área externa da casa e segue para o segundo andar, como um loft especial para o coroado da semana.

No quarto, ambientes como área de estar, bar, pista de dança, guarda-roupas, camarim e a mesa tática serão dispostos especialmente nessa nova edição. O Líder, claro, poderá continuar recebendo visitas, apenas com integrantes do grupo VIP.

A decoração deve seguir as tendências utilizadas no restante da casa, com elementos fluorescentes em neon. Além disso, o quadro do Líder da semana ganhará um painel de LED, com o intuito de dar ainda mais destaque para o "todo-poderoso".

Live e festa

Agora, como adicional às regalias, a Playlist do Líder poderá ser montada para promover uma festinha especial no quarto, com um grupo seleto de convidados apenas do grupo VIP.

Outra novidade será uma live que podeserá ser feita pelo Líder antes de cada festa, como um esquenta para chamar o público a acompanhar o momento na casa.