Confessionário do BBB 22 é inspirado em jogos eletrônicos e tem cadeira gamer

Um dos cômodos de maior tensão do Big Brother Brasil (BBB) ganhou cenário com jogos dos anos 1980 e uma cadeira gamer em 2022. O confessionário, local de indicações de paredões e de contato coma produção do programa, foi desenhado com luzes neon e traços em cima de clássicos como “Pac-Man”, “Space Invaders” e “Street Fighter".

Segundo comunicado da TV Globo, nesta quinta-feira (13), o tema do comodo é "jogos eletrônicos das últimas décadas do segundo milênio". Uma cadeira gamer, com um design feito exclusivamente para o programa, é o local para brothers e sisters expor votos ao Brasil.

O confessionário é um ambiente de grandes decisões para poder continuar ou não no jogo. Uma indicação errada e quem votou errado pode ir ao paredão. O local também foi espaço de receber psicólogos para os confinados nos últimos anos.

Nesta sexta-feira (13), o público aguarda ansiosamente o nome dos novos participantes do reality. Durante todo o dia, a TV Globo irá liberar vídeos com a identificação dos selecionados durante a programação. A estratégia de comunicação vem sendo usada em outros realities como o "No Limite".

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.