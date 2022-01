Perfil de Jade Picon gera polêmica ao responder seguidor no Twitter: 'amamos pobres e gente normal'

A influenciadora digital Jade Picon, 20 anos, confirmada no Big Brother Brasil (BBB) 22, ainda nem entrou na casa, mas já tem recebido críticas nas redes sociais. Um dos perfis oficiais da empresária se envolveu em polêmica, no Twitter, na tarde deste domingo (16).

O perfil dela respondeu ao comentário de um usuário sobre a possibilidade de este ser seguido na rede social. "São mentiras os boatos de que o administrador chutava pobres. Lenda acolhedora", brincou o fã.

Em seguida, a página respondeu: "Amamos todos, pobres e gente normal".

Legenda: Tuíte foi publicado em resposta a usuário sobre jogo de trocas de seguidores na plataforma Foto: reprodução/Twitter

O comentário não foi bem recebido por diversos usuários do Twitter. "Pobre é gente anormal por acaso?", questionou um perfil. "Não entendi se isso é ironia ou você realmente está querendo dizer que pobre não é gente normal", escreveu outro.

Legenda: Usuários mencionaram tuíte do perfil oficial e observaram mau gosto no posicionamento Foto: reprodução/Twitter

Legenda: Usuários também ironizaram posicionamento da página Foto: reprodução/Twitter

Vera Fischer

Outros usuários observaram similaridade com um posicionamento da atriz Vera Fischer, 70 anos, também feito na plataforma, em 2010.

Na ocasião, a atriz foi criticada após tentar se explicar sobre não gostar da população de baixa renda. "Vim esclarecer esses boatos, que disse que odeio pobre. Não é bem assim", escreveu à época.

Quem é Jade Picon

Irmã do também influenciador digital Leo Picon, Jade já era especulada como uma das participantes da nova edição do reality show. Conforme o site UOL Splash, a jovem já acumula muito mais que o valor do prêmio do programa, de R$ 1,5 milhão, devido a postagens patrocinadas.

Após o anúncio oficial, a ex-loira passou a ser mira de diversos memes sobre o estilo de vida sofisticado e com regalias, o qual deve ser deixado de lado no confinamento.

Em entrevista ao portal Gshow, Jade Picon comentou usar os pés para dar descarga no vaso sanitário, além de não tocar em maçanetas ou botões de elevadores.