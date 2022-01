Tiago Abravanel é liberado pelo marido para beijar no BBB 22

O ator e cantor Tiago Abravanel foi liberado pelo marido para beijar na boca no reality Big Brother Brasil (BBB) 22. A informação foi revelada por Lígia Abravanel, em entrevista ao Space do Muka, no Twitter, no domingo (16).

"O Fê [Fernando Poli] liberou o selinho, mas sem edredom. Mas eu acho que ali dentro não tem ninguém que faça o tipo dele, mas o selinho tá liberado. Não pode passar disso", declarou a irmã do ator.

Ainda segundo a irmã do participante do BBB 22, o ator entrou na casa preocupado com o que a mãe pode ver na casa. "Ela é muito apegada a ele. Ela é brava! O Tiago chegou a perguntar se a gente não podia colocá-la num navio sem internet por 4 meses".

Estreia nesta segunda-feira (17)

O BBB 22 estreia nesta segunda-feira (17) na TV Globo. O reality show vai ao ar às 22h15, logo após a novela "Um Lugar ao Sol".

A edição deste ano é a primeira com a apresentação de Tadeu Schmidt, que substitui Tiago Leifert. A direção-geral da atração é de Rodrigo Dourado, e a direção de núcleo é do Boninho.