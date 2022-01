Eslovênia, participante do BBB 22, vira notícia na Eslovênia após viralizar nas redes sociais

A participante Eslovênia Marques, uma das selecionadas para o grupo 'Pipoca' do BBB 22, virou notícia exatamente no país que inspirou o próprio nome: a Eslovênia. A jovem, que entrou no confinamento nesta segunda-feira (17), recebeu os cumprimentos da embaixada da Eslovênia no Brasil e ainda se tornou assunto para um veículo de mídia local.

O portal esloveno '24ur' publicou uma matéria sobre a ex-miss Pernambuco, citando curiosidades sobre a entrada dela no reality show brasileiro. "Uma das participantes do reality Big Brother Brasil, cuja nova temporada acaba de começar, se chama Eslovênia, que significa Slovenija", diz uma parte do texto.

Mudança de emoji

Segundo a própria publicação, o nome de Eslovênia chamou atenção nas redes sociais, virando um dos assuntos mais comentados do programa antes mesmo da estreia oficial.

Legenda: Eslovênia mudou o emoji oficial para os fãs no BBB 22 Foto: reprodução/Instagram

O texto ainda deixa clara a inspiração para o nome da sister, que o recebeu após ideia do próprio pai. Segundo Eslovênia, ele quis fazer menção aos conflitos que levaram à divisão da Iugoslávia.

"Ele escolheu Bósnia-Herzegovina, mas mainha não deixou de jeito nenhum, imagina!", comentou ela em entrevista ao Gshow. Por conta da relação com o país, o emoji oficial da participante deixou de ser um raio e passou a ser a bandeira eslovena, após pedidos dos fãs nas redes sociais.