Cearense Vyni conquista público na estreia do BBB 22; confira melhores momentos

O BBB 22 estreou nesta segunda-feira (17) e o cearense Vyni se tornou mais ainda um fenômeno na internet. Antes mesmo de o reality show começar, a conta do bacharel em direito recebeu o selo de verificação no Instagram e ele foi o primeiro da edição do grupo "Pipoca" a atingir a marca de 2 milhões de seguidores na rede social.

Vyni conquistou o público e rendeu boas risadas desde o vídeo da entrada na casa, que teve direito até a famosa "vaia cearense" e referência ao "Padim Ciço".

A estreia contou com dinâmica entre os participantes, e o cearense do Crato recebeu as plaquinhas de "divertido" e "debochado".

Assista aos melhores momentos do cearense na estreia do BBB

Melhores momentos do @vyniof hoje no BBB pic.twitter.com/u5eOh2fpEK — Meu País Ceará®️ (@meupaisceara) January 18, 2022

Nas redes sociais, o público repercutiu o primeiro dia do programa e fez comparações com o elenco da edição passada.

O apresentador Marcos Mion, que se revelou fã do reality, comentou sobre a nova edição. "Vai ser um erro e tanto a galera tentar encaixar os novos participantes do BBB em caixinhas referentes ao BBB passado! 'Ah! Essa é a nova Carol Conka! Aquele é o novo Gil…'. Não façam isso! Vamos deixar eles nos mostrarem quem são e, com certeza, teremos novos fenômenos!", escreveu.

