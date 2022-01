Naiara Azevedo desagrada público e participantes do BBB 22 em entrada

A cantora Naiara Azevedo desagradou os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22 e dos telespectadores que acompanharam ao vivo a programação da TV Globo, nesta segunda-feira (17).

Ao conhecer os quartos, Naiara Azevedo soltou que não queria ninguém dormindo tocando nela.

Em um papo na cozinha, as participantes Laís e Bárbara, da pipoca, se mostraram incomodadas com a presença da cantora Naiara Azevedo no quarto das duas. "Ela entrou [no quarto] e perguntou da cama", contou Laís, que continuou: "Daí falou que não queria dormir encostada com ninguém".

Legenda: Vyni ganhou abraço de Naiara Azevedo por ceder cama Foto: Reprodução/TV Globo

Vyni, o participante cearense, foi o que se mostrou mais próximo da cantora. Ele ganhou abraços após ceder a própria cama para Naiara Azevedo. Eles até cantaram juntos uma música da sertaneja.

Ranço de sertaneja

Em conversa durante festa na madrugada, Rodrigo e Laís confessaram não ter simpatizado com a cantora Naiara Azevedo após a chegada dela na casa. Laís contou a Rodrigo ter sentido um ranço que não havia sentido com ninguém do Pipoca.

Em seguida, a médica contou para o brother sobre o comentário que a participante do camarote fez em um dos quartos: "Ela falou que foi casada não sei quantos anos e não aguenta ninguém em cima dela. Quase que eu falei 'Eu subo, eu fico em cima'."

De imediato, os telespectadores também não perderam temp em comentar a participação da sertaneja.

No Twitter. o público demostrou ranço em comentários e memes contra Naiara Azevedo. "E já pode vazar", "Tô com ranço", "É um porre", são alguns dos comentários vistos no Twitter contra a participação da cantora no reality.