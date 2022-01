Ana Maria Braga critica fala de Naiara Azevedo sobre racismo no BBB 22: 'espero que aprenda'

A apresentadora Ana Maria Braga, do programa 'Mais Você', utilizou as redes sociais para falar sobre o comportamento da cantora Naiara Azevedo no BBB 22. Após comentário polêmico da artista, Ana publicou longo texto pontuando que espera que ela aprenda.

Durante conversa após a entrada no reality show, a voz de "50 reais" disse aos demais participantes que não enxergava diferença nos tons de pele, afirmando que foi ensinada a "amar e respeitar" pelos pais. Veja:

Entretanto, Ana Maria pontuou que o pensamento deve ser repensado, já que é problemático.

"Não querer que o racismo exista é diferente de negá-lo. Eu aprendi, me rodeando de pessoas pacientes e amorosas, que esse “pensamento de igualdade” causa dor nas pessoas negras. Pois são elas que sofrem (literalmente) na pele e só elas podem testemunhar se racismo existe ou não", pontuou a apresentadora.

Repercussão

Na continuação da declaração no Instagram, Ana disse esperar que Naiara se cerque de pessoas amorosas que ensinem sobre essa questão, já que as cores não são indiferentes na sociedade atual.

"Enquanto muita gente estiver vendo cor e muita gente estiver sofrendo preconceitos de todo tipo por causa da cor, a gente tem que ver cor", finalizou.

As atitudes de Naiara Azevedo, inclusive, já haviam sido alvo de críticas dos espectadores do programa. Pouco depois de entrada dela junto com os demais integrantes do 'Camarote', alguns internautas pediram para que a cantora fosse a primeira eliminada.