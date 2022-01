Pedro Scooby revela reação de Luana Piovani ao saber de participação no BBB22

Pedro Scooby, integrante do grupo "Camarote", do programa Big Brother Brasil 22, revelou a reação de Luana Piovani ao saber de sua participação no reality. A atriz, mãe de seus três filhos, havia publicado um vídeo alfinetando a então entrada do atleta no programa.

O sufista deu detalhes da conversa aos participantes Eslovênia e Douglas Silva. "Ela foi mó resenha comigo. Falou: 'Vai lá, boa sorte'. Eu tive que falar pra ela. Ela é mãe dos meus três filhos", disse Scooby. "E ela vai ficar do lado de fora com as crianças", comentou Douglas.

Para que Pedro conseguisse entrar no confinamento, a modelo Cintia Dicker, sua atual mulher, assumiu a responsabilidade dos filhos.

"Por isso eu tive que conversar com ela. Porque eu tinha combinado com ela que eu ia ficar 1 mês com as crianças agora. Só que como o contrato ainda tava desenrolando, eu não podia falar pra ela que não. Só que aí minha mulher atual que foi muito parceira. 'Eu vou ficar com as crianças tá tudo certo'. E lá em Portugal, irmão", ressaltou o atleta.

Ex-casal já passou por diversas discussões publicamente

Luana e Pedro foram casados durante oito anos. O ex-casal já passou por diversos desentendimentos publicamente, principalmente em discordância sobre a criação dos três filhos, Dom, Liz e Bem. A atriz, inclusive, já chegou a divulgar um vídeo em suas redes sociais com diversas críticas ao surfista enquanto pai.