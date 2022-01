Luana Piovani ganha 300 mil seguidores após anúncio de Pedro Scooby no BBB 22

A atriz Luana Piovani relatou no Instagram, neste sábado (15), o aumento de seguidores após a confirmação do surfista e ex-companheiro Pedro Scooby no Big Brother Brasil (BBB) 22.

"Ô gente, é sério isso? Vocês estão levando isso a sério mesmo? Eu fui la ver o meu feed (...) e eu aumentei em 300 mil seguidores? Gente...", disse a atriz em um stories.

Em vídeos de dias anteriores, Luana Piovani relatou quem não irá comentar a participação do ex-companheiro pois não assiste. Ela ainda disse que só ficará sabendo de algumas situações da casa por conta das redes sociais.

Quem é Pedro Scooby?

O surfista Pedro Scooby tem 33 anos e é natural do Rio de Janeiro (RJ). Ganhou o apelido Scooby em função da semelhança com o personagem do desenho animado “Scooby Doo”.

Iniciado no esporte aos cinco anos, é adepto do free surf e um dos principais nomes das ondas gigantes no mundo.

Pedro Scooby foi casado por seis anos com Luana Piovani e da união eles tiveram três filhos.